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Тимченко Анна Василиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Тимченко Анна Василиева
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
Дочь Василия [6]
Номер семьи
105
Номер в семье
8
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 21 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 105
01 | Тимченко Евфим Павлов: 65 лет | Козаки - глава |
02 | Тимченко Мария Стефанова: 62 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Тимченко Анастасия Евфимова: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Тимченко Андрей Евфимов : 23 года | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Тимченко Евфросиния Василиева: 19 лет | Козаки - Жена Андрея [4] |
06 | Тимченко Василий Евфимиев : 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Тимченко Мария Петрова: 28 лет | Козаки - Жена Василия [6] |
08 | Тимченко Анна Василиева: 7 лет | Козаки - Дочь Василия [6] |
09 | Тимченко Агрипина Василиева: 4 года | Козаки - Дочь Василия [6] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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