Тимченко Мария Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Тимченко Мария Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- Жена Василия [6]
- Номер семьи
- 105
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 21 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 105
01 | Тимченко Евфим Павлов: 65 лет | Козаки - глава |
02 | Тимченко Мария Стефанова: 62 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Тимченко Анастасия Евфимова: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Тимченко Андрей Евфимов : 23 года | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Тимченко Евфросиния Василиева: 19 лет | Козаки - Жена Андрея [4] |
06 | Тимченко Василий Евфимиев : 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Тимченко Мария Петрова: 28 лет | Козаки - Жена Василия [6] |
08 | Тимченко Анна Василиева: 7 лет | Козаки - Дочь Василия [6] |
09 | Тимченко Агрипина Василиева: 4 года | Козаки - Дочь Василия [6] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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