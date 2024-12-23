Олексеенко Феврония Григориева
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Олексеенко Феврония Григориева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Родственная связь
- Жена Никифора [3]
- Номер семьи
- 97
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 20
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 97
01 | Олексеенко Емелиан Павлов: 57 лет | Козаки - глава |
02 | Олексеенко Петр Емелианов: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Олексеенко Никифор Павлов: 55 лет | Козаки - Брат главы [1] |
04 | Олексеенко Феврония Григориева: 49 лет | Козаки - Жена Никифора [3] |
05 | Олексеенко Павел Никифоров: 11 лет | Козаки - Сын Никифора [3] |
06 | Олексеенко Давид Никифоров: 27 лет | Козаки - Сын Никифора [3] |
07 | Олексеенко Пелагия Игнатова: 22 года | Козаки - Жена Давида [6] |
08 | Олексеенко Улияна Давидова: 3 года | Козаки - Дочь Давида [6] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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