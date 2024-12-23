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Олексеенко Петр Емелианов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Олексеенко Петр Емелианов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
97
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 20
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 97
01 | Олексеенко Емелиан Павлов: 57 лет | Козаки - глава |
02 | Олексеенко Петр Емелианов: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Олексеенко Никифор Павлов: 55 лет | Козаки - Брат главы [1] |
04 | Олексеенко Феврония Григориева: 49 лет | Козаки - Жена Никифора [3] |
05 | Олексеенко Павел Никифоров: 11 лет | Козаки - Сын Никифора [3] |
06 | Олексеенко Давид Никифоров: 27 лет | Козаки - Сын Никифора [3] |
07 | Олексеенко Пелагия Игнатова: 22 года | Козаки - Жена Давида [6] |
08 | Олексеенко Улияна Давидова: 3 года | Козаки - Дочь Давида [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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