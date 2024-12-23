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Скрипченко Андрей Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Скрипченко Андрей Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
Сын Никифора [4]
Номер семьи
95
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 95
01 | Скрипченкова Евдокия Евфимова: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Скрипченко Евфросиния: 22 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Скрипченко Мария: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Скрипченко Никифор Семионов : 36 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Скрипченко Дария Иосифова: 22 года | Козаки - Жена Никифора [4] |
06 | Скрипченко Андрей Никифоров: 7 лет | Козаки - Сын Никифора [4] |
07 | Скрипченко Макар Семенов: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Скрипченко Пелагия Иванова: 30 лет | Козаки - Жена Макара [7] |
09 | Скрипченко Леонтий Макаров: 9 лет | Козаки - Сын Макара [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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