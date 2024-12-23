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Дедик Клим Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Клим Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
Глава
Номер семьи
89
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 18 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 89
01 | Дедик Клим Антонов: 43 года | Козаки - Глава |
02 | Дедик Ксения Иванова: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дедик Зеновия Климова: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Дедик Василий Климов: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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