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Масло Петр Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Масло Петр Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
глава
Номер семьи
87
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 87
01 | Масло Петр Яковлев: 45 лет | Козаки - глава |
02 | Масло Мария Григориева: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Феодосия Петрова: 21 год | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Масло Василий Петров: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Масло Григорий Петров: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Масло Мирон Петров: 10 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Масло Васса Петрова: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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