Масло Мойсей Петров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Масло Мойсей Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 81
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 81
01 | Масло Мойсей Петров: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Масло Анна Емелианова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Иван Мойсеев: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Масло Павел Мойсеев: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Масло Игнатий Мойсеев: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Масло Мойсей Петров: 34 года | Козаки - Брат Федора [1] |
07 | Масло Мария Евстафиева: 33 года | Козаки - Жена Мойсея (2) [6] |
08 | Масло Ирина Мойсеева: 16 лет | Козаки - Дочь Мойсея [6] |
09 | Масло Иван Мойсеев: 13 лет | Козаки - Сын Мойсея [6] |
10 | Масло Стефанида Мойсеева: 3 года | Козаки - Дочь Мойсея [6] |
11 | Масло Александра Мойсеева: 2 года | Козаки - Дочь Мойсея [6] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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