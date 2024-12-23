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Омельяненко Мария Феодорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Омельяненко Мария Феодорова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
77а
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 77а
01 | Омельяненко Феодор Иванов: 41 год | Козаки - Глава |
02 | Омельяненко Дария Петрова: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Омельяненко Андрей Феодоров: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Омельяненко Мария Феодорова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Омельяненко Тихон Феодоров: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Омельяненко Яким Феодоров: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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