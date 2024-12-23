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Омельяненко Даниил Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Омельяненко Даниил Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава
Номер семьи
76
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 76
01 | Омельяненко Даниил Федоров: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Омельяненко Домникия Яковлева: 50 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Омельяненко Евфросиния Даниилова: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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