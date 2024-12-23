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Коваленко Мойсей Лазаров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Мойсей Лазаров
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
глава
Номер семьи
68б
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 68б
01 | Коваленко Мойсей Лазаров: 29 лет | Козаки - глава |
02 | Коваленко Пелагия Игнатова: 27 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Петр Мойсеев: 1 год | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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