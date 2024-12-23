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Михайленко Ксения Онисимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Михайленко Ксения Онисимова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
Жена Петра [3]
Номер семьи
60
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 60
01 | Михайленко Василий Федоров: 52 года | Козаки - глава |
02 | Михайленко Иосиф Василиев: 6 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Михайленко Петр Василиев: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Михайленко Ксения Онисимова: 29 лет | Козаки - Жена Петра [3] |
05 | Михайленко Улияна Петрова: 8 лет | Козаки - Дочь Петра [3] |
06 | Михайленко Герасим Петров: 3 года | Козаки - Сын главы [3] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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