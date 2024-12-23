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Михайленко Иван Григориев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Михайленко Иван Григориев
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
Глава
Номер семьи
54
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 54
01 | Михайленко Иван Григориев: 30 лет | Козаки - Глава |
02 | Михайленко Мария Андреева: 26 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Михайленко Евдокия Иванова: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Михайленко Василий Иванов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Михайленко Мария Иванова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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