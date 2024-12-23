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Бабыч Семион Иерофеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Бабыч Семион Иерофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
47
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 47
01 | Бабыч Семион Иерофеев: 30 лет | Козаки - глава |
02 | Бабыч Анна Иоанова: 33 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Бабыч Марфа Семионова: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Бабыч Параскева Семионова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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