Евтушенко Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Параскева Иванова

Евтушенко Параскева Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенко Параскева Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
37
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 37
01 | Евтушенко Иван Игнатов: 27 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Евфросиния Алексеева: 25 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Евтушенко Евфим Иванов: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Евтушенко Параскева Иванова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Евтушенко Герасим Игнатов: 40 лет | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Евтушенко Мария Корнилиева: 31 год | Козаки - Жена Герасима [5] |
07 | Евтушенко Василий Герасимов: 12 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
08 | Евтушенко Дамиан Герасимов: 10 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
09 | Евтушенко Иван Герасимов: 7 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
10 | Евтушенко Николай Герасимов: 1 год | Козаки - Сын Герасима [5] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.