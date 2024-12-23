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Коваленко Параскева Емелианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Параскева Емелианова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
32а
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 8 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 32а
01 | Коваленко Емелиан Григориев: 31 год | Козаки - глава |
02 | Коваленко Мария Никитина: 29 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Николай Емелианов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Федор Емелианов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Коваленко Параскева Емелианова: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Коваленко Алексей Емелианов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Коваленко Иван Григориев: 29 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Коваленко Евфимия Романова: 31 год | Козаки - Жена Иванова [7] |
09 | Коваленко Феодосий Иванов: 5 лет | Козаки - Сын Ивана [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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