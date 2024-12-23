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Волик Стефанида Василиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Волик Стефанида Василиева
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 30
01 | Волик Даниил Павлов: 30 лет | Козаки - Глава |
02 | Волик Стефанида Василиева: 32 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Волик Епистимия Даниилова: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Волик София Даниилова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Волик Агрипина Даниилова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Волик Матрона Даниилова: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Волик Алексей Павлов: 27 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Волик Татияна Федорова: 26 лет | Козаки - Жена Алексея [7] |
09 | Волик Мелания Алексеева: 4 года | Козаки - Дочь Алексея [7] |
10 | Волик Климент Алексеев: 1 год | Козаки - Сын главы [7] |
11 | Волик Евдоким Павлов: 35 лет | Козаки - Брат главы [1] |
12 | Волик Агафия Лазорова: 32 года | Козаки - Жена Евдокима [11] |
13 | Волик Акилина Евдокимова: 11 лет | Козаки - Дочь Евдокима [11] |
14 | Волик Прокопий Евдокимов: 8 лет | Козаки - Сын Евдокима [11] |
15 | Волик Наталия Евдокимова: 5 лет | Козаки - Дочь Евдокима [11] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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