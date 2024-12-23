Ничик Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНичик Екатерина Андреева

Ничик Екатерина Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Екатерина Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
Жена Якова [2]
Номер семьи
22
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 22
01 | Ничик Афанасий Гаврилов: 24 года | Козаки - глава |
02 | Ничик Яков Гаврилов: 36 лет | Козаки - Брат главы [1] |
03 | Ничик Екатерина Андреева: 26 лет | Козаки - Жена Якова [2] |
04 | Ничик Фока Яковлев: 3 года | Козаки - Сын Якова [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.