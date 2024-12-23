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Ничик Варвара Филипова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Варвара Филипова
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
21а
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 21а
01 | Ничик Филип Сидоров: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Ничик Агафия Петрова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничик Евфросиния Филипова: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ничик Марфа Филипова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Ничик Варвара Филипова: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Ничик Марина Филипова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Ничик Петр Филипов: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Ничик Савва Филипов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
09 | Ничик Михаил Сидоров: 29 лет | Козаки - Брат главы [1] |
10 | Ничик Мария Андреева: 24 года | Козаки - Жена Михаила [9] |
11 | Ничик Матрона Михаилова: 3 года | Козаки - Дочь Михаила [9] |
12 | Ничик Григорий Михаилов: 1 год | Козаки - Сын Михаила [9] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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