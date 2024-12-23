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Волик Мария Вуколова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Волик Мария Вуколова
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
19б
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 19б
01 | Волик Иван Сергиев: 34 года | Козаки - глава |
02 | Волик Мария Вуколова: 32 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Волик Григорий Иванов: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Волик Анна Иванова: 13 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Волик Евфросиния Иванова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Волик Анна Иванова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Волик Васса Иванова: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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