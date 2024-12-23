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Волик Василий Карпов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Волик Василий Карпов
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 17
01 | Волик Василий Карпов: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Волик Параскева Филимонова: 50 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Волик Евфросиния Василиева: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Волик Петр Василиев: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Волик Елисей Василиев: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Волик Иван Василиев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Волик Мария Дамианова: 24 года | Козаки - Жена Ивана [6] |
08 | Волик Иоанн Иванов: 3 года | Козаки - Сын Ивана [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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