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Тарасевич Зеновия Саввина

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Тарасевич Зеновия Саввина
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
2
Сословие
Приказные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 14
01 | Тарасевич Кирил Григориев: 32 года | Приказные - глава |
02 | Тарасевич Зеновия Саввина: 26 лет | Приказные - Жена главы [1] |
03 | Тарасевич Григорий Кирилов: 5 лет | Приказные - Сын главы [1] |
04 | Тарасевич Мария Кирилова: 3 года | Приказные - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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