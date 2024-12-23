Тарновская Людмила Владимировна
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Тарновская Людмила Владимировна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Приказные
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 11
01 | Тарновский Василий Василиев: 32 года | Приказные - глава |
02 | Тарновская Людмила Владимировна: 26 лет | Приказные - Жена главы [1] |
03 | Тарновский Василий Василиев: 5 лет | Приказные - Сын главы [1] |
04 | Тарновская Мария Василиева: 3 года | Приказные - Дочь главы [1] |
05 | Тарновский Владимир Василиев: 2 года | Приказные - Сын главы [1] |
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