Таран Никифор Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаран Никифор Кирилов

Таран Никифор Кирилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Таран Никифор Кирилов
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
глава
Номер семьи
10
Номер в семье
1
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 10
01 | Таран Никифор Кирилов: 46 лет | Военные - глава |
02 | Таран Мелания Николаева: 21 год | Военные - Жена главы [1] |
Комментарий наборщика
Солдат
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.