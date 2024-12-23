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Лукьянович Василий Адрианов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Лукьянович Василий Адрианов
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
глава
Номер семьи
Номер в семье
1
Сословие
Духовные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 1 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 1б
01 | Лукьянович Василий Адрианов: 31 год | Духовные - глава |
02 | Лукьянович Пелагия Яковлева: 24 года | Духовные - Жена главы [1] |
03 | Лукьянович Василий Василиев: 1 год | Духовные - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Диакон
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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