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Левонюк Вера Алексеевна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Левонюк Вера Алексеевна
Дата рождения
30.12.1918
География
Россия, Москва, Москва

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1918
Неизвестно
Рачки, Жабинковский район, Брестская область

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