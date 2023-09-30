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Рюмин Иван Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Рюмин Иван Петров
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
06.01.1869
Сословие
личный почетный гражданин
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.01.1869 ст.

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