Линьков Семен Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиньков Семен Федоров

Линьков Семен Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Линьков Семен Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
04.02.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Калетинка
Нас.пункт
с. Калетинка, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.02.1881 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close