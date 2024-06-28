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Лаврентьев (Лавренин) Михаил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лаврентьев (Лавренин) Михаил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
27.10.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
с. Дашкова Песочня
Нас.пункт
с. Дашкова Песочня, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.10.1889 ст.

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