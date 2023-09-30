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Лавренов Петр Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лавренов Петр Александров
Пол
муж
Дата призыва
1919
Сословие
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
Нас.пункт
Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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