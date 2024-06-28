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Кутейников Дмитрий Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кутейников Дмитрий Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
14.09.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Ольгино (Дальние избушки)
Нас.пункт
д. Ольгино (Дальние избушки), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.09.1881 ст.

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