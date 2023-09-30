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Кусов Дмитрий Данилов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кусов Дмитрий Данилов
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
23.10.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
Ямская слоб.
Нас.пункт
Ямская слоб., Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.10.1884 ст.

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