Купырев (Копрев, Копырев) Гавриил Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купырев (Копрев, Копырев) Гавриил Еремеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Купырев (Копрев, Копырев) Гавриил Еремеев
Пол
муж
Дата призыва
1892
Дата рождения
14.04.1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ровное
Нас.пункт
д. Ровное, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.04.1871 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 14.03.1871 ст.
Неизвестно
Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
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