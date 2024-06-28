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Кулешов Аким Назаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кулешов Аким Назаров
Пол
муж
Дата призыва
1886
Дата рождения
04.09.1865
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Мурмино
Нас.пункт
с. Мурмино, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.09.1865 ст.

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