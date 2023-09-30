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Котляренко Прокофий Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Котляренко Прокофий Александров
Пол
муж
Дата призыва
1897
Дата рождения
26.02.1876
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.02.1876 ст.

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