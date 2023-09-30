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Костромитинов Иван Владимиров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Костромитинов Иван Владимиров
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
27.01.1888
Сословие
дворянин
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.01.1888 ст.

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