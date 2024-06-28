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Королев Емельян Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Королев Емельян Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
185…
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Рыкова Слобода
Нас.пункт
с. Рыкова Слобода, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
Неизвестно

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