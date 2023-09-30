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Комров Герасим Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Комров Герасим Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
21.02.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Хутор
Нас.пункт
д. Хутор, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
21.02.1882 ст.

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