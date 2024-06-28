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Колотушкин Яков Антонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Колотушкин Яков Антонов
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
27.11.1895
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Затишье
Нас.пункт
с. Затишье, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.11.1895 ст.

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