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Кобозев (Барихин) Захар Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кобозев (Барихин) Захар Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
02.09.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
д. Зубенки
Нас.пункт
д. Зубенки, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.09.1879 ст.

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