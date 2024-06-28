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Кириллов (Прокофьев) Василий Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кириллов (Прокофьев) Василий Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
14.01.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Серовское
Нас.пункт
д. Серовское, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.01.1891 ст.

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