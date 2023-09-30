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Квашнин (Ефимов) Иван Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Квашнин (Ефимов) Иван Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
21.01.1867
Сословие
ряжский купеческий сын
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
21.01.1867 ст.

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