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Кабанов Иван Максимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кабанов Иван Максимов
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
24.09.186…
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Батуково
Нас.пункт
д. Батуково, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.09.? ст.

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