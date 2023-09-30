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Ильин Василий Ильин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ильин Василий Ильин
Пол
муж
Дата призыва
Август 1854
Дата рождения
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Ивашково
Нас.пункт
с. Ивашково, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1835 ст.

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