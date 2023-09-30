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Иванов Ксенофонт Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Иванов Ксенофонт Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
14.01.1894
Сословие
рязанский цеховой
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.01.1894 ст.

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