Зотов Алексей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Алексей Александров

Зотов Алексей Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зотов Алексей Александров
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
12.02.1888
Сословие
сын коллежского асессора
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.02.1888 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.