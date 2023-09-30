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Зорин Афанасий Тимофеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зорин Афанасий Тимофеев
Пол
муж
Дата призыва
1897
Дата рождения
01.07.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Новоселки
Нас.пункт
д. Новоселки, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.07.1876 ст.

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