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Зиновьев Иван Тихонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зиновьев Иван Тихонов
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
22.09.1868
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
с. Никуличи
Нас.пункт
с. Никуличи, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
22.09.1868 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно

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