Зиновьев Ефим Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Ефим Зиновьев

Зиновьев Ефим Зиновьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зиновьев Ефим Зиновьев
Пол
муж
Дата призыва
Март 1845
Дата рождения
1823
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Насурово
Нас.пункт
д. Насурово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1823 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.