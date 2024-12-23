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Зимин Егор Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимин Егор Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
10.04.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Кораблино
Нас.пункт
с. Кораблино, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.04.1888 ст.

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